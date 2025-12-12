محاولة خطف وإطلاق نار.. الجيش يوقف شخصين في زغرتا

صدر عن التوجيه، البيان التالي:

بتاريخ 11 /12 /2025، أوقفت دورية من في منطقتَي علما – والبداوي – المواطنَين (م.د.) و(ح.ج.) لتورطهما في محاولة خطف السوري (م.س.) وإطلاق النار عليه في منطقة علما – زغرتا.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.