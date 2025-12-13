الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جعجع: تصرف بري خرق فاضح وواضح

2025-12-13 | 05:07
أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّ "تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب".

وأوضح جعجع أنّ "الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الإنتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الإنتخابيّة، وما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ".

وشدد جعجع على أنّ "دور اللجان النيابية في ما يتعلّق بمشاريع القوانين المعجّلة هو دور مقيَّد بمهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي النهاية أياً كان مسار مشروع القانون المعجّل، فإن صلاحية القرار تعود إلى الهيئة العامة، وبالتالي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ ورود مشروع القانون إلى اللجان، أصبح واجباً إحالته فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال من قبل الرئيس بري، وكل أمر غير ذلك يشكّل ضرباً واضحاً للمهل الدستوريّة ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً لدوره كمكان لحسم الإختلافات بالرأي عبر الإحتكام للديمقراطيّة، وليس كما هو حاصل اليوم، حيث أن المجلس أضحى مكاناً يسوده التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار".

وشدد جعجع على أن "ما يقوم به الرئيس برّي لم يعد يندرج في إطار الخلاف السياسي أو الإختلاف في تفسير النصوص، بل تحوّل أيضاً إلى تعطيل وضرب منظّم للعمل البرلماني في لبنان، وبالتالي ضرب الأسس الديمقراطيّة التي يقوم عليها دستور البلاد". وأشار إلى أن "القاصي والداني أصبحا يدركان تماماً أن المقصود من كل ما يقوم به الرئيس بري هو افراغ العملية الديمقراطية في لبنان من مضمونها وجوهرها وتحويلها إلى ديمقراطيّة صوريّة، الأمر الذي لم يشهده لبنان في أظلم الحقبات التي مرّت عليه في السنوات الخمسين الماضية".

واعتبر جعجع أنّ "الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات بحدّ ذاتها ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم".

وختم جعجع بالتشديد على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب جهوزية سياسية وتنظيمية كاملة"، معتبراً أنّ "المعركة ليست معركة خطابات، بل معركة تنفيذ والتزام، وتُحسم بالعمل المنظّم على الأرض".

بري ناعيًا سكاف: عمل من أجل لبنان والإنسان
الطقس متقلب… إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24
الشيخ قاسم: حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
08:22
"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13
مراسل الجديد: المنزل المهدَّد هو نفسه الذي كشف عليه الجيش صباحاً
08:12
الشيخ قاسم: نؤكد الاستعداد الكامل للتعاون مع الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة ونوافق على استراتيجية دفاعية توظّف قوة لبنان ومقاومته
08:02
الشيخ نعيم قاسم: الصيغة المطروحة لحصر السلاح هي إعدام لقوة لبنان
07:58
