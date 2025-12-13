الأخبار
محليات

الطقس متقلب… إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة

2025-12-13 | 04:37
الطقس متقلب… إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
الطقس متقلب… إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلا.

وبحسب المصلحة فان الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية مساء.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلا.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال 1700م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60 كم/س خاصة في الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وقد تلامس ال 1300م الجبال الشمالية والداخلية، تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.
الطقس متقلب… إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة

محليات

طقس

شتاء

برد

توقعات

جعجع: تصرف بري خرق فاضح وواضح
انهيار مبنى في حارة حريك بعد انتهاء عمليات الاطفاء

