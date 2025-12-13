الشيخ قاسم: نؤكد الاستعداد الكامل للتعاون مع الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة ونوافق على استراتيجية دفاعية توظّف قوة لبنان ومقاومته

مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل

معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات