بعد هجوم سيدني.. بيان للقوات! ​

صدر عن الدائرة الإعلامية في البيان التالي:

بتكليف من رئيس الدكتور ، أجرى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان اتصالاً بسفير اوستراليا في أندرو بارنز وأبلغه إدانة واستنكار " " الجريمة الإرهابية التي حصلت في سيدني، مع ما رافقها من مسّ بالامن والاستقرار، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى مع الصلاة من أجل أرواح الضحايا.



كما ابلغ قيومجيان بارنز وقوف حزب إلى جانب وخصوصا سكان سيدني، مؤكداً على الصداقة التي تجمع البلدين والتمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة راجياً أن يحفظ أستراليا وشعبها.