الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"جود" بديلاً لـ القرض الحسن؟! (الشرق الأوسط)

2025-12-14 | 01:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;جود&quot; بديلاً لـ القرض الحسن؟! (الشرق الأوسط)
"جود" بديلاً لـ القرض الحسن؟! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

بدأ «حزب الله» في لبنان اتخاذ خطوات تنظيمية يُعتقد أنها تمهّد لإغلاق أو تهميش ذراعه المالية «القرض الحسن»، في ظل ضغوط أميركية متصاعدة وإجراءات محلية، أبرزها تشدد «مصرف لبنان» ومنعه التعامل مع المؤسسة.

ووفق مصادر مالية، لجأت «القرض الحسن» إلى ما يُعرف بـ«سياسة التموضع القانوني»، بحثاً عن بدائل تتيح استمرار بعض خدماتها تحت سقف القانون، في مواجهة المطالب الدولية بإقفالها.

وفي هذا الإطار، برز تحوّل عملي تمثّل بإنشاء مؤسسة تجارية مرخّصة تحمل اسم «جود»، بدأت منذ مطلع كانون الأول الجاري بتنفيذ جزء من نشاطات «القرض الحسن»، ولا سيما العمليات المرتبطة بالذهب. وبحسب مصادر محلية، باتت المعاملات تُجرى عبر عقود تجارية وفواتير رسمية صادرة عن «جود»، تقوم على شراء الذهب وبيعه بالتقسيط، بدلاً من منح قروض مباشرة مقابل رهن الذهب كما كان معمولاً به سابقاً.

وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة لتجزئة الخدمات التي كانت تقدمها «القرض الحسن»، وإخراج بعض الأنشطة من إطارها التقليدي، في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية والخارجية.

غير أن تقديرات مالية لبنانية تستبعد أن يلقى هذا التحول قبولاً أميركياً، معتبرة أن تغيير الشكل القانوني لا يعالج جوهر الاعتراض، والمتمثل باستمرار التداول المالي خارج القطاع المصرفي، ولو تحت مسميات جديدة.

مقالات ذات صلة
"جود" بديلاً لـ القرض الحسن؟! (الشرق الأوسط)

محليات

حزب الله

القرض الحسن

لبنان

الحكومة اللبنانية

مصرف لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان تحت "الأنوار" الباريسية… وخطة جديدة! (الأنباء الكويتية)
بعد تجميد الغارة.. تطورات ونقاط تفتيش في يانوح!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: عودة سكان المبنى المهدد في بلدة يانوح الى منازلهم بعد التنسيق مع الجيش
07:53
بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله
07:25
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة جويا قضاء صور
06:51
مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!
06:02
الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في الغارة الإسرائيلية على بلدة ياطر جنوب لبنان
05:30
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت سيارة في بلدة صفد البطيخ قضاء بنت حبيل
05:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025