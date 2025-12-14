قيادة الجيش: أثناء قيام وحدة من الجيش بتنفيذ دورية في منطقة المشرفة - الهرمل تعرّضت لإطلاق نار من الجانب السوري فردّت بالمثل على مصادر النيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين