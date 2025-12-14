الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)

2025-12-14 | 03:52
إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)
إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)

تعرض احتفال يهودي قرب شاطئ بوندي في سيدني لإطلاق نار، حيث أقدم رجلان يرتديان الأسود على إطلاق النار على الحضور.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينما يُعتبر بعض المشاركين في الاحتفال مفقودين. وقد حضر الاحتفال نحو 2000 شخص.

وأعلنت الشرطة الأسترالية عن احتجاز شخصين على خلفية الحادث، وحثّت السكان على البقاء في أماكنهم وتجنب المنطقة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة والحالة نشطة

الصحافي تمام نور الدين من باريس لـ"الجديد": فرنسا تطالب الجيش اللبناني بتوثيق ما صادره عبر خرائط من سلاح لحزب الله لتفادي أي ذريعة إسرائيلية بضرب لبنان
يديعوت أحرونوت: نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه في سيدني

