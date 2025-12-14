إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينما يُعتبر بعض المشاركين في الاحتفال مفقودين. وقد حضر الاحتفال نحو 2000 شخص.
وأعلنت الشرطة الأسترالية عن احتجاز شخصين على خلفية الحادث، وحثّت السكان على البقاء في أماكنهم وتجنب المنطقة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة والحالة نشطة.
View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
صدر عن الجيش الإسرائيلي بيان زعم فيه بأن قواته استهدفت، منذ ساعات الصباح، ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.