إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)

وأفادت القناة 14 ، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينما يُعتبر بعض المشاركين في الاحتفال مفقودين. وقد حضر الاحتفال نحو 2000 شخص.

وأعلنت الشرطة عن احتجاز شخصين على خلفية الحادث، وحثّت السكان على البقاء في أماكنهم وتجنب المنطقة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة والحالة نشطة.