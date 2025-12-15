تقارير إسرائيلية: سلاح الجو جاهز ورسالة للحكومة!

ذكرت القناة 12 أن تل أبيب تأخذ جدياً بالطلب الأميركي ترك تختبر ما أسماه «الفرصة الأخيرة» أمام للقيام بخطوات عملية في خطة نزع سلاح ، وأن الموعد هو نهاية هذه السنة.