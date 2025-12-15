عاجل
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
محليات

تقارير إسرائيلية: سلاح الجو جاهز ورسالة للحكومة!

2025-12-15 | 00:49
تقارير إسرائيلية: سلاح الجو جاهز ورسالة للحكومة!
تقارير إسرائيلية: سلاح الجو جاهز ورسالة للحكومة!

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تأخذ جدياً بالطلب الأميركي ترك واشنطن تختبر ما أسماه «الفرصة الأخيرة» أمام الحكومة اللبنانية للقيام بخطوات عملية في خطة نزع سلاح حزب الله، وأن الموعد هو نهاية هذه السنة.

ونقلت عن «تقارير صادرة من واشنطن والقدس»، أن «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خطوة واسعة في لبنان، وأن سلاح الجو جاهز لذلك حيث توجد نافذة فرص فريدة، لمنع حزب الله من إعادة ترميم قدراته في مجالات الصواريخ، القذائف والطائرات المسيّرة».
تقارير إسرائيلية: سلاح الجو جاهز ورسالة للحكومة!

محليات

حزب الله

اسرائيل

الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
07:40
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
07:39
الحدث - علي حجازي - الحلقة الكاملة
07:29
وزير خارجية فرنسا: نعمل على آلية لمتابعة نزع سلاح "حزب الله"
05:48
افرام: لا انتخابات والدم على الطرقات
05:40
جلسة للجان المشتركة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
04:54
