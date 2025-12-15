بري يعارض وبشدّة!

كلام بري جاء بعدما عرض الرئيسان عون ونواف سلام تسوية لمسألة تصويت المغتربين، تقضي بتأجيل الانتخابات إلى منتصف الصيف، بما يسمح للمغتربين بالحضور إلى أثناء العطلة للمشاركة في التصويت، طالما أن المؤشرات تؤكد أن بري ليس في وارد السماح بتعديل القانون لمرة كما حصل في الماضية.

وبحسب معلومات "الاخبار"، فقد أشار رئيس المجلس إلى أنّ حول تأجيل الانتخابات رهن قرار غالبية نيابية وسياسية، وأنه في هذه الحال سيدعم تأجيل الانتخابات لعامين على الأقلّ وإن كان يفضل عندها التأجيل لولاية كاملة.