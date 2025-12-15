رسالة أمنية من الجنوب: انتشار للجيش وجولة دولية لحصر السلاح

أفاد مراسل الجديد بانتشار كثيف للجيش مداخل مدينة صور، تزامنًا مع وصول العماد وعدد من كبار الضباط على متن طوافة عسكرية