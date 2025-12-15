بري يدعو إلى عقد جلسة يوم الخميس عند الساعة 11 صباحاً

الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات

