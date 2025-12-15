قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت

سجّل مرفأ الواقع في 14 الأول رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه على صعيد مناولة الحاويات، إذ استقبل ثلاث سفن في وقتٍ واحد وتمكّن من مناولة نحو 12,800 حاوية نمطية خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدّل يُسجَّل في تاريخ المرفأ.