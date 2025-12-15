عاجل
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

استعدّوا للصّقيع!

2025-12-15 | 04:09
استعدّوا للصّقيع!
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60كم/س فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. تخف حدة الامطار مع انفراجات بعد الظهر و من ثم تتجدد ليل الثلاثاء/ صباح الاربعاء مترافقة مع برق و رعد وثلوج على ارتفاع 1300متر وتصل الى 1100 على المرتفعات الشمالية الداخلية في تلك الفترة ، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل، و يستمر حتى بعد ظهر هذا اليوم الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدره البحرالأسود، يؤدي الى طقس متقلب وماطر  وتتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1500 متر ويستمر تأثيره حتى ظهر الثلاثاءحيث يستقر تدريجا ، لتسيطر من بعدها رياح شمالية باردة وناشطة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة الحرارة الدنيا يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة .  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول تدريجا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر  بخاصة على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60كم/س فترة قبل الظهر ، و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. تخف حدة الامطار مع انفراجات بعد الظهر و من ثم تتجدد الامطار ليل الثلاثاء/ صباح الاربعاء مترافقة مع برق و رعد وثلوج على ارتفاع 1300متر وتصل الى 1100 على المرتفعات الشمالية الداخلية في تلك الفترة ، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية ليلا.

الأربعاء:  

غائم مع هطول امطار صباحية تترافق مع برق و رعد و رياح ناشطة تصل الى حدود  60 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجا في فترة الظهيرة حيث تنحسر الامطار و يتحول الى صاف مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تراجع بنسبة الرطوبة، مع رياح شمالية باردة تقارب ال70 كلم/س، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

الخميس:  

صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة ، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الاانقشاع: جيد على الساحل، متوسطة على المرتفعات مساء.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 50 و 80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:23 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,36

-ساعة غروب الشمس: 16,31

استعدّوا للصّقيع!

محليات

لبنان

الجديد

