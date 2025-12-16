الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

أصوات لبنانية تضخ سمومها في الخارج! (الجمهورية)

2025-12-16 | 01:05
أصوات لبنانية تضخ سمومها في الخارج! (الجمهورية)
أصوات لبنانية تضخ سمومها في الخارج! (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية:

على الرغم من هذا المناخ، فإنّ مستوى القلق لا يبدو مرتفعاً لدى المراجع الرسمية، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، التي تكشف عن إشارات خارجية تتوالى من غير مصدر دولي تُقلّل من احتمال الضربة الإسرائيلية، وتنقل عن أحد الديبلوماسيِّين الغربيِّين بأنّ «الأميركيِّين تحديداً، لا يرغبون بانزلاق الوضع في لبنان إلى تصعيد، أقلّه في الوقت الراهن».

وضمن هذا السياق، أكّد مرجع كبير لـ«الجمهورية»، أنّه «خلافاً لكل هذا التصعيد، وللمناخ الحربي الذي يصاحبه تهويل وتخويف تشارك في إشاعته، مع الأسف، أصوات لبنانية من ذات عائلة الجهات السياسية التي تضخّ سمومها في الخارج على الداخل، فلا أرى في الأفق أي احتمالات لتصعيد واسع أو لحرب كما يُروِّج لها مَن يريدونها، وليس هناك ما يدعو إلى القلق لا خلال الفترة المتبقية من مهمّة الجيش قبل آخر السنة، ولا بعدها».

وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر رسمية، فإنّه «بالتوازي مع حركة المشاورات الداخلية الجارية بكثافة ملحوظة، حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، واستحقاقاتها السياسية والأمنية، وخصوصاً بين رئيسَي الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكان بتواصلهما المباشر أو عبر موفدين (رئيس الجمهورية أوفد مستشاره العميد أندريه رحال إلى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس)، فإنّ فرصة جدّية متاحة أمام حركة الإتصالات في هذه الفترة، ولاسيّما مع الجهات الدولية الصديقة للبنان، خصوصاً مع رعاة لجنة «الميكانيزم»، وثمة تفهّم لموقف وتوجّهات الدولة اللبنانية إلى جانب المهمّة الموكلة للجيش اللبناني التي ثَبُتَ قيامه بها على أكمل وجه، وتأكيد في الوقت عينه، على تعزيز المناخات المعاكسة للتوتير والتصعيد، وإعطاء الأولوية لتجنّب أيّ احتكاكات أو مواجهات».

وإذ تُلفِت المصادر عينها إلى «تعويل جدّي على ما قد يؤسّس له الإجتماع الأمني المنتظر عقده الأسبوع الجاري في العاصمة الفرنسية، وكذلك على اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقرَّر هذا الأسبوع أيضاً، وخصوصاً أنّ الجانبَين الأميركي والفرنسي يتقاطعان في الموقف حول ضرورة انطلاق المسار السياسي نحو محاولة بناء الأرضية الملائمة لبلوغ تفاهمات تضع الأزمة القائمة على السكة المعاكسة لاحتمالات التصعيد، فإنّها تُشير في الوقت عينه إلى ما سمّته «تحفّظاً رسمياً إزاء الموقف الأخير للأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الذي رفع فيه سقف الخطاب إلى حدود لا تخدم الموقف الرسمي في الاتصالات الجارية، بل تضع في طريقه عوائق وتعقيدات».
 
 
 
 
 
رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
Play
06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

إخلاء سبيل أمين سلام.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
07:31
رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57
بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
06:41
نادين نسيب نجيم ضيفة الحلقة الأولى من برنامج Neshan X الليلة الساعة 21:30 على الجديد
06:29
وللأباء.. إجازة؟
06:19
إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام.. الجديد تكشف!
06:11
