اسرائيل: الضربة الكبيرة حاضرة.. وأميركا: الفرصة الأخيرة للحكومة! (الأنباء الكويتية)

يتقدم الرهان اللبناني، الرسمي والضمني، على قدرة الإدارة الأميركية على لجم اندفاعة التصعيد ، في لحظة إقليمية شديدة الخطورة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية، ولاسيما مع اقتراب القمة المرتقبة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



يقوم هذا الرهان على معطيات متراكمة تشير إلى أن واشنطن تمارس، حتى الآن، دور الكابح لا المسرع، في مواجهة ضغط متواصل من المؤسسة الأمنية للانتقال إلى مرحلة أوسع على الجبهة .



وقال مصدر سياسي لبناني للأنباء: «لا يوحي المشهد داخل بتبدل في النيات، إذ إن الاستعدادات العسكرية قائمة والتسريبات المتعمدة تواصل الإيحاء بأن خيار الضربة الكبيرة ضد حاضر على الطاولة، مع جهوزية عالية لسلاح الجو والقوى البرية. غير أن المستجد الأبرز، تمثل في بروز عامل ضغط أميركي واضح يفرض سقفا على الحركة الإسرائيلية، ويدفع نحو حصر العمليات في إطار محدود ومحسوب بدل الانزلاق إلى حملة شاملة».



وأضاف المصدر: «الضغط الأميركي لا ينطلق فقط من حرص خاص على بقدر ما يعكس مقاربة أوسع لمنع انفجار إقليمي، حيث ترى واشنطن أن الأولوية هي اختبار ما تعتبره فرصة أخيرة أمام الحكومة اللبنانية لإظهار حد أدنى من القدرة أو الإرادة في مقاربة ملف سلاح حزب . ومن هنا، جرى الحديث عن مهلة زمنية تمتد حتى نهاية السنة وربما تمدد لشهر اضافي، تدار خلالها المواجهة بأسلوب عملياتي دقيق يقوم على ضربات موضعية وتجنب أي مناورة برية أو حملة جوية قد تفرض وقائع يصعب احتواؤها لاحقا».