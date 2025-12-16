الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!

2025-12-16 | 05:16
درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!
درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطارخفيفة محلية صباحا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر، يتخللها حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تعود الأمطار ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويصل الى ارتفاع 1200 متر فجر الأربعاء.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية.
 
 
 
 
درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!

محليات

الطقس

الطقس اليوم

Aljadeed
جعجع يُعلّق على "تصرفات بري"!
إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام بكفالة 9 مليار ليرة ومنع سفر

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
Play
06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

إخلاء سبيل أمين سلام.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
07:31
رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57
بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
06:41
نادين نسيب نجيم ضيفة الحلقة الأولى من برنامج Neshan X الليلة الساعة 21:30 على الجديد
06:29
وللأباء.. إجازة؟
06:19
إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام.. الجديد تكشف!
06:11
