درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

