درجات الحرارة تنخفض أكثر.. وثلوج!

-الطقس المتوقع في لبنان
:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطارخفيفة محلية صباحا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر، يتخللها حدوث انفراجات واسعة
خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تعود الأمطار ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويصل الى ارتفاع 1200 متر فجر الأربعاء.
الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية.