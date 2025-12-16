جعجع يُعلّق على "تصرفات بري"!

وأضاف: "وحتى بعدما حوّله إلى اللجان وانقضاء مهلة الـ15 يوماً المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم الرئيس بري
بما كان عليه القيام به، أي تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة".
واعتبر أن "تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، واستطراداً لا يقيم وزناً للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب"، مشدداً على أن "تصرفات الرئيس بري هذه تعطّل عمل مجلس النواب
وتعطّل بالتالي نظامنا البرلماني وتعطّل أكثر وأكثر الديمقراطيّة في البلاد".
كلام جعجع
جاء خلال استقباله وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعة الحكمة
، في حضور: رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد
، رئيس دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة انطوني الرياشي، رئيس خليّة الحكمة ايليو خضار وحشد من الطلاب.