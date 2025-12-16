ترامب في جونية؟ (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.
وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت