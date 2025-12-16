ضربات أمنية في البقاع وتوقيف مطلوبين

• ب. هـ. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.

• ط. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب مذكرّة توقيف بجرم تجارة وترويج مخدّرات.

وكذلك، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة، بتاريخ 13-12-2025 من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة الدّلهميّة – ، وهما:

• ح. أـ (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف.

• م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)

وعُثِرَ بحوزتهما على 90 حبة مخدرة، 8غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفترَين ورق لف، وهاتفَين خلويَّين.

وبتاريخ 16-12-2025 تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف شخصٍ في بلدة أبلح، ويدعى: و.ح. (مواليد عام 1973، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم ترويج مخدّرات.