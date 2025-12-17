بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس حيث تبدأ الحرارة بالإرتفاع لتلامس معدلاتها الموسمية.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وسيطرة الأجواء الباردة ليلا، لذا نحذر من تكوّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من 1300 متر، خلال اليل وفي ساعات الصباح الأولى.



الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تصل الى معدلاتها النهارية.



السبت: غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.