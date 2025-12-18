قائد الجيش الفرنسي يستقبل هيكل: الهدف تحقيق السلام الدائم

لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير".