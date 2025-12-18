الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"اجتياح ميليشياوي"نائب حزب الله يرد على رجي (شاهد الفيديو)

2025-12-18 | 05:49
&quot;اجتياح ميليشياوي&quot;نائب حزب الله يرد على رجي (شاهد الفيديو)
"اجتياح ميليشياوي"نائب حزب الله يرد على رجي (شاهد الفيديو)

"اجتياح ميليشياوي"نائب حزب الله يرد على رجي (شاهد الفيديو)

محليات

حزب الله

القوات

رجي

اسرائيل

Aljadeed
بو صعب من مجلس النواب: القوانين التي أُقرت عند افقال المحضر اصبحت نافذة
قائد الجيش الفرنسي: بحثت مع قائد الجيش اللبناني في التحدّيات الأمنية في لبنان والمنطقة ونقف مع الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار واحترام سيادة لبنان

الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع
07:08

الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

07:08

الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

الجيش يقوم بعمل جبار.. الحجار يطمئن اللبنانيين
07:08

الجيش يقوم بعمل جبار.. الحجار يطمئن اللبنانيين

لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير".

07:08

الجيش يقوم بعمل جبار.. الحجار يطمئن اللبنانيين

لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير".

الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع
07:08
07:08
الجيش يقوم بعمل جبار.. الحجار يطمئن اللبنانيين
07:08
07:08
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
06:54
06:54
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
06:51
06:51
المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ
06:33
06:33
باسيل:كل ما يحصل في موضوع المغتربين هدفه تطيير حقهم في الاقتراع والغاء الانتخابات
06:11
06:11
