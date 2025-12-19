"معلومات حساسة عن حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يزعم

"خلال عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان
، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، تم القبض على المدعو عماد
أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لـ"حزب الله
" وأحد عناصر وحدة الصواريخ
الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق في إسرائيل
".
وأضاف في منشور على منصة "أكس": "في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية تلقى أمهز تدريبات عسكرية في إيران
ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة
بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية. هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال "حزب الله
" للمؤسسات المدنية اللبنانية
في سبيل تطوير نشاطاته".
وإدّعى أدرعي: "أثناء التحقيق معه كشف أمهز أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في "الملف البحري السري"، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في "حزب الله"، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية".