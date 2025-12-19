"معلومات حساسة عن حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يزعم

زعم المتحدث بإسم الجيش أفيخاي ادرعي انه

"خلال عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال ، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، تم القبض على المدعو أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لـ" " وأحد عناصر وحدة الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق ".

وأضاف في منشور على منصة "أكس": "في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية تلقى أمهز تدريبات عسكرية في ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية. هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال "حزب " للمؤسسات المدنية في سبيل تطوير نشاطاته".

وإدّعى أدرعي: "أثناء التحقيق معه كشف أمهز أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في "الملف البحري السري"، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في "حزب الله"، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية".