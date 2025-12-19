"الانسحاب دون أي شرط".. مؤتمر صحافي لسلام ونظيره المصري مصطفى مدبولي

أكّد رئيس وزراء مصر من السراي الحكومي بعد لقائه ،"أن مصر ترفض انتهاكات اسرائيل المتكررة للاراضي واحتلال اجزاء منها ونشدد على ضرورة الانسحاب دون اي شرط".

