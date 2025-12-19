جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه: سلّمت اليونيفيل اليوم إلى القوات المسلحة اللبنانية حقل ألغام تمّ تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، جنوب شرق لبنان. ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري عند الساعة 2 من بعد ظهر الاثنين، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً في السراي الحكومي.
بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري.ويعلن الرئيس نواف سلام في كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.