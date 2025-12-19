الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد

2025-12-19 | 07:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد

رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد

مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد

محليات

الوزراء

المصري

يستكمل

جولته..

التفاصيل

مراسل

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
"لا مشكلة شخصية بين القوات والرئيس بري".. مواقف جديدة لـ جعجع!

اقرأ ايضا في محليات

اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"
09:53

اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:

سلّمت اليونيفيل اليوم إلى القوات المسلحة اللبنانية حقل ألغام تمّ تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، جنوب شرق لبنان. ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.

09:53

اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:

سلّمت اليونيفيل اليوم إلى القوات المسلحة اللبنانية حقل ألغام تمّ تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، جنوب شرق لبنان. ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.

رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية
09:52

رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية

يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري عند الساعة 2 من بعد ظهر الاثنين، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً في السراي الحكومي.

09:52

رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية

يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري عند الساعة 2 من بعد ظهر الاثنين، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً في السراي الحكومي.

الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
09:25

الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين

بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري.
ويعلن الرئيس نواف سلام في كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

09:25

الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين

بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري.
ويعلن الرئيس نواف سلام في كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

يحدث الآن

اخترنا لك
اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"
09:53
رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية
09:52
الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
09:25
مكتب نتنياهو: نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثل إسرائيل في اجتماع الناقورة لبحث نزع سلاح حزب الله
08:33
الرئيس عون رحب بالاتفاق الأميركي الفرنسي السعودي لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش
07:45
الرئيس عون أمام السفير سيمون كرم: نؤكد أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى
07:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025