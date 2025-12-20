الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام

استهل المطران سويف اللقاء بالترحيب بالبطريرك، مؤكّدًا أن "مدينة السلام" ومسؤولية الجميع هي الحفاظ على هذا السلام، مضيفًا: "كفانا حروب والخوف من الحرب."

وأشاد باللقاء الإسلامي–المسيحي، معتبرًا أن روح التعاون هذه تجعل من طرابلس "بيتًا للجميع"، وأكد: "طرابلس ستبقى مدينة السلام مهما حصل، لأن بلد السلام."

وأشار النواب كرامي وأشرف إلى الدور التاريخي لطرابلس في تعزيز الحوار الوطني بين اللبنانيين، مؤكدين أهمية الالتفاف خلف الدولة وبناء دولة القانون والمؤسسات.

واختُتم اللقاء بقداس ترأّسه البطريرك في كنيسة مار مارون، على أن تستقبله دار الفتوى بعد ظهر .