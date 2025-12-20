الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام

استهل المطران يوسف سويف اللقاء بالترحيب بالبطريرك، مؤكّدًا أن طرابلس "مدينة السلام" ومسؤولية الجميع هي الحفاظ على هذا السلام، مضيفًا: "كفانا حروب والخوف من الحرب."
وأشاد البطريرك الراعي باللقاء الإسلامي–المسيحي، معتبرًا أن روح التعاون هذه تجعل من طرابلس "بيتًا للجميع"، وأكد: "طرابلس ستبقى مدينة السلام مهما حصل، لأن لبنان بلد السلام."
وأشار النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي إلى الدور التاريخي لطرابلس في تعزيز الحوار الوطني بين اللبنانيين، مؤكدين أهمية الالتفاف خلف الدولة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
واختُتم اللقاء بقداس ترأّسه البطريرك في كنيسة مار مارون، على أن تستقبله دار الفتوى بعد ظهر اليوم.