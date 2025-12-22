الأخبار
محليات

بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك

2025-12-22 | 02:54
بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك
بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك

كتب التفتيش المركزي على منصة "إكس":

"على خلفية تداول وسائل الإعلام أخبارًا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان، وبعد أن تبيّن لمفتشي التفتيش المركزي صحة بعض المعطيات المتداولة: صدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج  عطية تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية بهدف تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية بالاضافة إلى التحقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين. وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.
ويؤكد التفتيش المركزي في السياق أنه يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية".
بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك

محليات

الحمى القلاعية

التفتيش

