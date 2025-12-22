الرئيس عون: لبنان يرحب بمشاركة اي قوة تحلّ محل "اليونيفيل" بعد انسحابها

وأضاف خلال إستقباله غيدو كروساتو: " يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في اي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها العام 2027" وختم قئلًا: "نعتمد على دول صديقة مثل للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية".بدوره عبّر وزير الدفاع الإيطالي عن رغبة ايطاليا "ببقاء قوات لها في جنوب بعد انسحاب اليونيفيل ودول اوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه"، وأردف: "سوف نعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى ان تدرك ذلك".