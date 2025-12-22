عبوات "كوكايين" في بيروت!

للجمارك أنّ مصلحة جمارك تمكّنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين تُقدَّر بحوالي 70 كيلوغراماً.

وفي التفاصيل، أفادت المديرية أنّه بتاريخ 26/11/2025 اشتبهت المصلحة بإرسالية قادمة من غانا إلى بواسطة الشحن الجوي إلى ، يبلغ وزنها نحو 600 كلغ، ومصرّح عنها على أنها زيت جوز الهند، ومعبّأة في قناني بلاستيكية ضمن 40 كرتونة.



وعلى إثر الاشتباه، أُحيلت الإرسالية إلى دائرة المعاينة، حيث جرى فحصها والتحري عن محتوياتها، ليتم توقيفها بناءً على الفحص الأولي.



كما كُلّفت شعبة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك باستكمال التحريات، حيث سُحبت عينات منها بطريقة مدروسة وأُرسلت إلى المختبرات الجنائية المركزية التابعة لقوى الأمن الداخلي.



وأظهرت نتائج الفحوص المخبرية أنّ الإرسالية تحتوي على مادة الكوكايين. وعلى الفور، تم ضبط البضاعة وتنظيم محضر بها، وتسليمها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لاستكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين، بإشراف المختص.