بالصور: الأمن مستتب!

تمركزات وحواجز لقطعات #قوى_الأمن الداخلي في المناطق اللبنانية في مهمة حفظ أمن ونظام بمناسبة #عيد_الميلاد
الصور من: انطلياس، الدورة، ستي سنتر وضهور الشوير pic.twitter.com/wy3E8U85Kv
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2025
أجواء احتفالية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حيث خطف "بابا نويل" الأنظار في السوق الحرة، ناشرًا الفرح بين المسافرين.تشاهدون الفيديو مرفقاً: