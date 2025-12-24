الأخبار
محليات

بالصور: الأمن مستتب!

2025-12-24
قوى الأمن الداخلي تنشر نقاط تمركز وحواجز في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة عيد الميلاد، بهدف حفظ الأمن والنظام. الصور من: أنطلياس، الدورة، سيتي سنتر، وضهور الشوير.

