"كميات كبيرة من الماريجوانا".. ضربة أمنية في بعلبك

نفذت القوة الضاربة في ، بالتعاون مع ، في بلدة عدوس - قضاء ، عائد لـح.ج. حيث تم ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الماريجوانا المخدّرة.

