"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم

كتب المتحدث بإسم جيش :

" نعيم" شو جايب للبنان هالسنة؟ نحزر أو كل شي واضح". وذلك في منشور على منصة "أكس" متوجهًا للأمين العام لـ" " الشيخ .