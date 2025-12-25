الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم

2025-12-25 | 11:11
&quot;بابا نعيم&quot;.. رسالة من ادرعي لقاسم
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم

كتب المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي:

"بابا نعيم" شو جايب للبنان هالسنة؟ نحزر أو كل شي واضح". وذلك في منشور على منصة "أكس" متوجهًا للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

أفيخاي أدرعي

Aljadeed
مراسل الجديد: غارة من مسيرة على سيارة في بلدة حوش السيد علي - البقاع
مراسل الجديد: شهيد في الغارة على جناتا جنوب لبنان Publishing Date

يحدث الآن

مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
12:59
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
12:58
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:57
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
12:37
