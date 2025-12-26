تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)

كتبت صحيفة :

كشفت مصادر أميركية خاصة لـ«نداء الوطن» أن سيعرض على تقارير استخباراتية تزعم سعي " " إلى إعادة بناء قدراته العسكرية، في محاولة للحصول على ضوء أخضر أميركي لشن عملية ضد الحزب.



ورغم أن إدارة ترامب تفضّل حتى الآن تجنّب التصعيد، إلا أن تطرح شروطًا قاسية لتفادي الحرب، تتقاطع مع النموذج الذي فُرض في غزة، وعلى رأسها نزع سلاح "حزب " بالكامل، ومنعه من إعادة تشكيل أي بنية عسكرية.



وتتضمن الطروحات خريطة تقسّم جنوب نهر إلى ثلاثة خطوط: الخط الأزرق القائم، والخط الأمني «الأحمر» الذي تسعى إلى تثبيت وجود عسكري أو أمني فيه، والخط الثالث المعروف بـ«الخط الأخضر» أو «خط ذات الاهتمام»، والذي يشكّل عمليًا منطقة عازلة ذات طابع اقتصادي تخضع لشروط صارمة، وقد تشمل مناطق يُمنع سكانها من العودة إليها، في مقابل إصرار لبناني على عودة الأهالي ووقف الاعتداءات.