تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)

كشفت مصادر أميركية خاصة لـ«نداء الوطن» أن نتنياهو
سيعرض على ترامب
تقارير استخباراتية تزعم سعي "حزب الله
" إلى إعادة بناء قدراته العسكرية، في محاولة للحصول على ضوء أخضر أميركي لشن عملية جديدة
ضد الحزب.
ورغم أن إدارة ترامب تفضّل حتى الآن تجنّب التصعيد، إلا أن تل أبيب
تطرح شروطًا قاسية لتفادي الحرب، تتقاطع مع النموذج الذي فُرض في غزة، وعلى رأسها نزع سلاح "حزب الله
" بالكامل، ومنعه من إعادة تشكيل أي بنية عسكرية.
وتتضمن الطروحات الإسرائيلية
خريطة تقسّم جنوب نهر الليطاني
إلى ثلاثة خطوط: الخط الأزرق القائم، والخط الأمني «الأحمر» الذي تسعى إسرائيل
إلى تثبيت وجود عسكري أو أمني فيه، والخط الثالث المعروف بـ«الخط الأخضر» أو «خط ذات الاهتمام»، والذي يشكّل عمليًا منطقة عازلة ذات طابع اقتصادي تخضع لشروط صارمة، وقد تشمل مناطق يُمنع سكانها من العودة إليها، في مقابل إصرار لبناني على عودة الأهالي ووقف الاعتداءات.