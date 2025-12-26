اجتماع لعدة مصارف.. واقتراحات الى مجلس الوزراء

أفادت معلومات "الجديد" أن اجتماعا صباحيا عقد في وجمع عدة مصارف لبنانية ومن اهم الاقتراحات: "تمنت مجموعة من المصارف على إدراج مادة إضافية في قانون المالية قيد الدرس، وتقضي بحظر إصدار تراخيص لمصارف لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك حمايةً لحقوق المودعين الذين سيُستوفون ودائعهم على مدى قد يصل إلى عشرين عاماً، وللحفاظ على قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستقطاب رساميل جديدة تمكّنه من الالتزام بموجباته وفقاً لأحكام القانون المطروح.



هذا الاقتراح يهدف إلى قطع الطريق على من يريد الإطاحة بالمصارف الحالية للاتيان بمصارف أخرى"