4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الأمطار والانزلاقات

2025-12-27 | 03:16
التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الأمطار والانزلاقات
التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الأمطار والانزلاقات
Aljadeed
بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا
بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف
04:40

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف

أثنى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال زيارته بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب موقف "محقّ مئة في المئة". ودعا جعجع الرئيس عون إلى توجيه رسالة خطيّة ملزِمة إلى المجلس النيابي في حال استمرار رئيسه نبيه بري في تعطيل مناقشة التعديلات المطلوبة، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة العرقلة.

04:40

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف

أثنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال زيارته بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب موقف “محقّ مئة في المئة”. ودعا جعجع الرئيس عون إلى توجيه رسالة خطيّة ملزِمة إلى المجلس النيابي في حال استمرار رئيسه نبيه بري في تعطيل مناقشة التعديلات المطلوبة، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة العرقلة.

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا
Play
04:34

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا

لقطات تُظهر زخات البرَد التي كست الأرض بياضاً في منطقة عكار شمال لبنان، وسط تأثير منخفض جوي بارد على لبنان.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

04:34

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا

لقطات تُظهر زخات البرَد التي كست الأرض بياضاً في منطقة عكار شمال لبنان، وسط تأثير منخفض جوي بارد على لبنان.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!
02:36

بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!

أعلن تلفزيون سوريا أن حرس الحدود السوري اعتقل 12 ضابطًا من نظام بشار الأسد على الحدود السورية-اللبنانية. وأظهر فيديو (متداول) لحظة القبض عليهم وفي مقطع مصوّر لاحق، ظهر الضباط وهم يرفعون هوياتهم وينادون بأسمائهم. ولم تُصدر السلطات بدمشق أي تصريحات رسمية بعد.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

02:36

بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!

أعلن تلفزيون سوريا أن حرس الحدود السوري اعتقل 12 ضابطًا من نظام بشار الأسد على الحدود السورية-اللبنانية. وأظهر فيديو (متداول) لحظة القبض عليهم وفي مقطع مصوّر لاحق، ظهر الضباط وهم يرفعون هوياتهم وينادون بأسمائهم. ولم تُصدر السلطات بدمشق أي تصريحات رسمية بعد.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

