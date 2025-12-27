السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
أوضح المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن ما ورد نقلاً عن أحد ضحايا المدعو أبو عمر من معلومات تتصل بالرئيس السنيورة وتتحدث عن علاقة مزعومة به هي معلومات غير صحيحة بل مختلَقة جملةً وتفصيلاً.
دان اللواء أشرف ريفي، في بيان "التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام علي في حمص"، معتبرا أن "هذا الإعتداء الإجرامي الذي طال الأبرياء في مكان للعبادة مستنكر ومرفوض".
أفاد مراسل الجديد أن رئيس بلدية المرج السابق، ناظم ديب يوسف صالح، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع في بلدة المرج البقاعية، وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى شتورا