4 آب "الحقيقة الضائعة"
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
محليات

السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)

2025-12-27 | 16:46
السنيورة اشترى أوهام &quot;ابو عمر&quot; وعريمط؟ (شاهد الفيديو)
السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)

السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)

في منطقة لبنانية.. قتل شقيقه أثناء نومه خنقاً!
جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف

عن علاقته بـ"أبو عمر".. بيان من السنيورة
16:50

عن علاقته بـ"أبو عمر".. بيان من السنيورة

أوضح المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن ما ورد نقلاً عن أحد ضحايا المدعو أبو عمر من معلومات تتصل بالرئيس السنيورة وتتحدث عن علاقة مزعومة به هي معلومات غير صحيحة بل مختلَقة جملةً وتفصيلاً.

16:50

عن علاقته بـ"أبو عمر".. بيان من السنيورة

أوضح المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن ما ورد نقلاً عن أحد ضحايا المدعو أبو عمر من معلومات تتصل بالرئيس السنيورة وتتحدث عن علاقة مزعومة به هي معلومات غير صحيحة بل مختلَقة جملةً وتفصيلاً.

ريفي: التفجير الإرهابي لجامع الإمام علي مرفوض
14:36

ريفي: التفجير الإرهابي لجامع الإمام علي مرفوض

دان اللواء أشرف ريفي، في بيان "التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام علي في حمص"، معتبرا أن "هذا الإعتداء الإجرامي الذي طال الأبرياء في مكان للعبادة مستنكر ومرفوض".

14:36

ريفي: التفجير الإرهابي لجامع الإمام علي مرفوض

دان اللواء أشرف ريفي، في بيان "التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام علي في حمص"، معتبرا أن "هذا الإعتداء الإجرامي الذي طال الأبرياء في مكان للعبادة مستنكر ومرفوض".

رئيس بلدية يسقط عن السطح ويفارق الحياة
14:29

رئيس بلدية يسقط عن السطح ويفارق الحياة

أفاد مراسل الجديد أن رئيس بلدية المرج السابق، ناظم ديب يوسف صالح، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع في بلدة المرج البقاعية، وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى شتورا

14:29

رئيس بلدية يسقط عن السطح ويفارق الحياة

أفاد مراسل الجديد أن رئيس بلدية المرج السابق، ناظم ديب يوسف صالح، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع في بلدة المرج البقاعية، وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى شتورا

عن علاقته بـ"أبو عمر".. بيان من السنيورة
16:50
ريفي: التفجير الإرهابي لجامع الإمام علي مرفوض
14:36
رئيس بلدية يسقط عن السطح ويفارق الحياة
14:29
بيان لدول عربية وإسلامية وإفريقية: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يعكس عدم اكتراثها الواضح والتام بالقانون الدولي
14:28
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: التحضير لزيارات فرنسية بعد بداية العام الجديد لاستكمال العمل على إقرار قانون الفجوة المالية
12:58
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: فرصة أعطيت للبنان للوصول عبر التفاوض عبر لجنة الميكانيزم إلى حل من دون الذهاب الى تصعيد يشبه الحرب السابقة
12:58
زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

