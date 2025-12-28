الأخبار
محليات

قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل

2025-12-28 | 09:02
قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل
قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لرحيل النائب السابق محمد حسن ياغي في بعلبك، أن مشروع نزع سلاح المقاومة يهدف إلى إضعاف لبنان، وإثارة الفتنة بين المقاومة والناس، وترك الأراضي اللبنانية محتلة.

وقال قاسم إن لبنان يقف أمام مفصل تاريخي، إما أن يُمنح للوصاية الأميركية – الإسرائيلية الكاملة، أو يقوم الوطن باستعادة سيادته.

وأضاف أن المطلوب ليس أن تكون الدولة شرطية لدى إسرائيل وتفتقد سيادتها، وتقدّم تنازلات مجانية بينما لم تقدّم إسرائيل شيئًا في المقابل.

وشدّد على أن استراتيجية الأمن الوطني يجب أن تُناقش بتعاون كامل بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وقال: "اركبوا أقصى خيلكم وتعاونوا مع أقسى خلق الله، ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن حقوقنا".

وختم: "إذا ذهب جنوب لبنان، لن يُبقوا لبنان وكل اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه".
قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل

محليات

نعيم قاسم

إسرائيل

إنسحاب

سلاح

