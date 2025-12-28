قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل

أكد لحزب ، الشيخ نعيم قاسم، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لرحيل النائب السابق حسن ياغي في بعلبك، أن مشروع نزع سلاح يهدف إلى إضعاف ، وإثارة الفتنة بين المقاومة والناس، وترك الأراضي محتلة.

وقال قاسم إن يقف أمام مفصل تاريخي، إما أن يُمنح للوصاية الأميركية – الكاملة، أو يقوم باستعادة سيادته.



وأضاف أن المطلوب ليس أن تكون الدولة شرطية لدى وتفتقد سيادتها، وتقدّم تنازلات مجانية بينما لم تقدّم إسرائيل شيئًا في المقابل.



وشدّد على أن استراتيجية الأمن الوطني يجب أن تُناقش بتعاون كامل بعد الانسحاب من الأراضي .



وقال: "اركبوا أقصى خيلكم وتعاونوا مع أقسى خلق ، ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن حقوقنا".



وختم: "إذا ذهب ، لن يُبقوا لبنان وكل اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه".