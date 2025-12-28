قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل

وقال قاسم إن لبنان
يقف أمام مفصل تاريخي، إما أن يُمنح للوصاية الأميركية – الإسرائيلية
الكاملة، أو يقوم الوطن
باستعادة سيادته.
وأضاف أن المطلوب ليس أن تكون الدولة شرطية لدى إسرائيل
وتفتقد سيادتها، وتقدّم تنازلات مجانية بينما لم تقدّم إسرائيل شيئًا في المقابل.
وشدّد على أن استراتيجية الأمن الوطني يجب أن تُناقش بتعاون كامل بعد الانسحاب الإسرائيلي
من الأراضي اللبنانية
.
وقال: "اركبوا أقصى خيلكم وتعاونوا مع أقسى خلق الله
، ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن حقوقنا".
وختم: "إذا ذهب جنوب لبنان
، لن يُبقوا لبنان وكل اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه".