4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)

2025-12-28 | 01:43
(صورة من الأرشيف)

(صورة من الأرشيف)

غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)

غرق 11 سوريّاً أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية عبر مجرى النهر الكبير شمالي لبنان، في ظل فيضانات شديدة تشهدها المنطقة نتيجة منخفض جوي.

وبحسب الإخبارية السورية، طلب الجيش اللبناني من المجموعة التوجه نحو المجرى الحدودي، قبل أن تجرفهم المياه. وتمكّنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ رجل وسيّدتين، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المفقودين، وهم رجل مسنّ وسيّدتان وخمسة أطفال، بالتنسيق مع الجيش السوري.

من جهتها، أفادت وكالة سانا بإنقاذ عدد من السوريين كانوا يحاولون العبور بطرق غير نظامية، ونشرت صوراً للمصابين قرب بلدتي الشبرونية والدبوسية، في محيط مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي

غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)

محليات

عربي و دولي

سوريا

الحدود اللبنانية السورية

سوريين

دمشق

النهر الكبير

