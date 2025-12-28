منخفض قاس يؤثر على لبنان… إليكم طقس العيد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان منخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على والحوض الشرقي للمتوسّط، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتساقط أمطار غزيرة، ورياح شديدة، وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق، مع أجواء باردة. ينحسر تدريجيا فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر، مصدره شمال غرب ، فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.