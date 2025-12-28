منخفض قاس يؤثر على لبنان… إليكم طقس العيد

الطقس المتوقع في لبنان
:
الأحد: غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلا، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج لتلامس 1300 متر وما فوق. تتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر يتخللها حدوث انفراجات واسعة
، وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين مع اشتداد بسرعة الرياح، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
الإثنين: غائم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد لتلامس أحيانا ال 85 كم/س، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. تتراجع حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجيا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. يتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار محلية، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، خاصة في المناطق الشمالية، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 90كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.