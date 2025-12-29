ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)

جاء في صحيفة الديار:

علمت "الديار" من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتفقا على رفع مستوى التنسيق بعد الاعياد في ضوء نتائج الاتصالات الإقليمية والدولية، وخصوصاً قمة ترامب ونتانياهو في فلوريدا. وعلم في هذا السياق، ان الاتصالات لم تتوقف عبر القنوات الخلفية المعتادة، لكن فكرة اللقاء في مستبعدة لمناقشة التطورات خصوصاً ملف حصرية السلاح شمال الليطاني، علماً ان الرئيسيين على "موجة" واحدة في مقاربة هذا الملف الشديد التعقيد.