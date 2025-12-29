الأخبار
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)

2025-12-29 | 16:31
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيء.. وسنرى (فيديو)

محليات

ترامب

لبنان

حزب الله

السفير المصري علاء موسى: اليوم سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي بحضور السفير المصري علاء موسى

بري مصرّ والمعارضة تتحرّك (نداء الوطن)
00:48

بري مصرّ والمعارضة تتحرّك (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

ما لم تقرّ تعديلات قانون الانتخاب، فليس أمام وزير الداخلية العميد أحمد الحجار سوى إعداد العدّة للاستحقاق الانتخابي على أساس القانون الحالي الذي يحمل الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017. لذلك، يلتزم الوزير بما يمليه عليه القانون ويتطلّبه منه موقعه.

انتبهوا… هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج
انتبهوا… هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

على وقع قمة ترامب - نتنياهو… اتصالات مكثّفة واتفاق بين عون وبري (الديار)
على وقع قمة ترامب - نتنياهو… اتصالات مكثّفة واتفاق بين عون وبري (الديار)

جاء في صحيفة الديار:
علمت "الديار" من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتفقا على رفع مستوى التنسيق بعد الاعياد في ضوء نتائج الاتصالات الإقليمية والدولية، وخصوصاً قمة ترامب ونتانياهو في فلوريدا. وعلم في هذا السياق، ان الاتصالات لم تتوقف عبر القنوات الخلفية المعتادة، لكن فكرة اللقاء في مستبعدة لمناقشة التطورات خصوصاً ملف حصرية السلاح شمال الليطاني، علماً ان الرئيسيين على "موجة" واحدة في مقاربة هذا الملف الشديد التعقيد.

