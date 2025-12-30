ضربة جوية للتحالف العربي على مواقع دعم عسكري خارجية في المكلا

وأضافت الوكالة نقلا عن التحالف أن الإخلاء الفوري لميناء المكلا يهدف إلى حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية.
وفي وقت لاحق نقلت الوكالة السعودية عن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا، موضحة بأنه لم ينتج عن الضربة أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء العملية في الميناء.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.وجاء في النشرة الآتي: