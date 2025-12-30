ضربة جوية للتحالف العربي على مواقع دعم عسكري خارجية في المكلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.



وجاء في النشرة الآتي:

