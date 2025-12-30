الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

2025-12-30 | 02:08
السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر
السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

شددت السعودية اليوم الثلاثاء على أن أمنها الوطني خط أحمر ستدافع عنه، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الذي تقوده المملكة هجوما على ميناء المكلا اليمني لاستهداف دعم عسكري خارجي قادم للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات.

 

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

 

وشددت في البيان على ضرورة "أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين".

محليات

السعودية

اليمن

الامارات

محليات

السعودية

اليمن

الامارات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء الجنوب
الخارجية السعودية: نأمل أن تتخذ الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة
05:10
05:10

"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

وجاء في النشرة الآتي:

05:10

"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة
05:10
مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مخيم عين الحلوة عبد الهادي أسدي لـ"الجديد":ملتزمون بما ورد في البيان الرئاسي لجهة تسليم السلاح وقد جرى اليوم تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل داخل المخيم
04:49
04:49
الصحافي منير الربيع لـ"الجديد": إسرائيل تسعى لتركيب تحالف مع دول شرق المتوسط وكل الضغوط على لبنان تهدف لجعله شريكا في هذا التحالف
04:35
04:35
مراسل الجديد: دخول 3 شاحنات للجيش اللبناني إلى مخيم عين الحلوة إيذانًا بالبدء بعملية تسلّم السلاح ومن المرجّح أن يدلي أحد مسؤولي حركة فتح بتصريح بعد الانتهاء
04:20
04:20
من محيط مخيم عين الحلوة.. الجديد تواكب تسليم دفعة جديدة من السلاح
04:11
04:11
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
03:30
03:30
