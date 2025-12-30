السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".
وشددت في البيان على ضرورة "أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.وجاء في النشرة الآتي: