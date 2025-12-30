السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

وذكرت في بيان أن "أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

وشددت في البيان على ضرورة "أن تتخذ دولة المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين".