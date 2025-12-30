اجتماع قضائي ـ عدلي: لتعزيز التعاون وتحسين أوضاع القضاة

أصدر الاعلى بياناً مشتركاً مع السيد وزير العدل بتاريخ جاء فيه:

في إطار اجتماعاته الدورية، عقد بتاريخ 30/12/2025، اجتماعاً مشتركاً مع السيد وزير العدل.تمّ في بدايته التشديد على أهمية التعاون المستمر بينهما، الذي أفضى -منذ استكمال تشكيل المجلس - إلى تحقيق العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافةً إلى السعي إلى إعادة تأهيل قصور العدل، بدءاً من قصر العدل في ، فضلاً عن تفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الاول الاستئنافيين.

عرض المجتمعون للخطوات الواجب استكمالها سعياً لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع علم المجتمعين، أن وضع يمرّ بظروف دقيقة، إنما يجب أيضاً التشديد على أن تعزيز المستقل والفاعل هو الركيزة الأساسية لبناء واكتساب ثقة المواطن.