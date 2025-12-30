جنبلاط: ملك إسرائيل حصل على كل ما يريد.. ومزيد من الاضطرابات

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ، على منصة "أكس":

"يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها".