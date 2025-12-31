في الضاحية.. المواطنون يتعهدون بعدم إطلاق النار (صور)

وفي #الضاحية أيضاً، تعهّد المواطنون، ضمن حملة #قوى_الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، بعدم إطلاق النار في الهواء، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.#ما_تقتل… pic.twitter.com/cSeeWXgLpW
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2025
وفي #الضاحية أيضاً، تعهّد المواطنون، ضمن حملة #قوى_الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، بعدم إطلاق النار في الهواء، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.#ما_تقتل… pic.twitter.com/cSeeWXgLpW
أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون، بيانا، لفتت فيه الى "أن الاستهدافات الاستراتيجية الإعلامية والأمنية للمملكة العربية السعودية في المرحلة الأخيرة، تؤكد قيمة الدور الفعال الإقليمي والعربي للمملكة، من خلال الثبات الحكيم والموزون، والقادر على إدارة الأزمات الكبرى التي تعصف بأمتنا".وشددت الحركة على "التقدير والاحترام للاهتمام الإيجابي والبناء للمملكة العربية السعودية، في حفظ الكيانات الشرعية للدول العربية، وهذا ما يحصّن الأمن القومي العربي ككل في مواجهة التحديات الخطيرة والمستجدة على أمتنا العربية".