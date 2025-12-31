في الضاحية.. المواطنون يتعهدون بعدم إطلاق النار (صور)

في الضاحية أيضاً، تعهّد المواطنون، ضمن حملة قوى الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، بعدم إطلاق النار في ، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على .



