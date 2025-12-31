الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية "الأمير الوهمي"

2025-12-31 | 08:05
توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية "الأمير الوهمي"
توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية "الأمير الوهمي"

افادت معلومات الجديد ان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار طلب توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية الأمير الوهمي "ابو عمر".

تحقيقات قضية الأمير الوهمي.. ماذا عن الشيخ عريمط؟

"المرابطون" نوهت بالدور الفعال الإقليمي والعربي للسعودية
"المرابطون" نوهت بالدور الفعال الإقليمي والعربي للسعودية

أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون، بيانا، لفتت فيه الى "أن الاستهدافات الاستراتيجية الإعلامية والأمنية للمملكة العربية السعودية في المرحلة الأخيرة، تؤكد قيمة الدور الفعال الإقليمي والعربي للمملكة، من خلال الثبات الحكيم والموزون، والقادر على إدارة الأزمات الكبرى التي تعصف بأمتنا".

وشددت الحركة على "التقدير والاحترام للاهتمام الإيجابي والبناء للمملكة العربية السعودية، في حفظ الكيانات الشرعية للدول العربية، وهذا ما يحصّن الأمن القومي العربي ككل في مواجهة التحديات الخطيرة والمستجدة على أمتنا العربية".

