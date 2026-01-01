الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع

وخلال ترؤسه قداس رأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، تطرق الراعي إلى الواقع الوطني مشيرًا إلى أن يدخل عامًا جديدًا محملًا بجراح السنوات الماضية، وأوجاع الناس، وقلق العائلات، وأسئلة ، في زمن حروب وانقسامات واضطرابات تطال منطقتنا بأسرها.

وأضاف "نبدأ السنة الجديدة بلغة مختلفة تجمع ولا تفرّق، تهدّئ ولا تؤجّج، تبني ولا تهدم. لبنان يحتاج إلى صادقة تُقال، وإلى قرار مسؤول يُتخذ، وإلى إرادة وطنية جامعة تضع الإنسان في صلب الاهتمام".

وأردف أن"السلام لا يُمنح جاهزًا، بل يُبنى من الداخل، من قرار جامع، ومن ثقافة حياة، وبدعم خارجي يساعد على بناء الدولة وتقوية مؤسساتها وترسيخ مرتكزاتها، لكي يكون وطنًا يحمي شعبه وأرضه.

وأمل الراعي في بداية السنة الجديدة، أن تكون أيامها أيام تهدئة ومصالحة، وأن يتحوّل الرجاء إلى عمل، والكلمة إلى فعل، والإيمان إلى ، متوجهًا بتمنيات صادقة لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، أن تكون هذه السنة بداية مسار جديد، مسار سلام داخلي، واستقرار وطني، وثقة متجددة بأن هذا على النهوض متى اجتمعت الإرادات الصالحة.