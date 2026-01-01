الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع

2026-01-01 | 07:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع
الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "السلام يبدأ من الداخل، من قلب الإنسان، من ضميره، من احترامه لكرامة الآخر، وإنّه يحتاج إلى مؤسسات قوية، وإلى دولة تحمي مواطنيها، وإلى التزام جماعي يجعل من السلام أسلوب حياة لا مجرّد أمنية عابرة.

وخلال ترؤسه قداس رأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، تطرق الراعي إلى الواقع الوطني مشيرًا إلى أن لبنان  يدخل عامًا جديدًا محملًا بجراح السنوات الماضية، وأوجاع الناس، وقلق العائلات، وأسئلة الشباب، في زمن حروب وانقسامات واضطرابات تطال منطقتنا بأسرها.

وأضاف "نبدأ السنة الجديدة بلغة مختلفة تجمع ولا تفرّق، تهدّئ ولا تؤجّج، تبني ولا تهدم. لبنان يحتاج اليوم إلى كلمة صادقة تُقال، وإلى قرار مسؤول يُتخذ، وإلى إرادة وطنية جامعة تضع الإنسان في صلب الاهتمام".

وأردف أن"السلام لا يُمنح جاهزًا، بل يُبنى من الداخل، من قرار وطني جامع، ومن ثقافة حياة، وبدعم خارجي يساعد على بناء الدولة وتقوية مؤسساتها وترسيخ مرتكزاتها، لكي يكون وطنًا يحمي شعبه وأرضه.

وأمل الراعي في بداية السنة الجديدة، أن تكون أيامها أيام تهدئة ومصالحة، وأن يتحوّل الرجاء إلى عمل، والكلمة إلى فعل، والإيمان إلى التزام،  متوجهًا بتمنيات صادقة لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، أن تكون هذه السنة بداية مسار جديد، مسار سلام داخلي، واستقرار وطني، وثقة متجددة بأن هذا الوطن قادر على النهوض متى اجتمعت الإرادات الصالحة.

مقالات ذات صلة
الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع

محليات

لبنان

بكركي

الراعي

قداس رأس السنة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تابعوا الجزء الثاني من NeshanXLeila الليلة بعد نشرة الاخبار المسائية على الجديد
بسبب السيول.. مبنى مهدد بالانهيار

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
شيخ آخر في قضية "أبو عمر"؟ (فيديو)
10:16
اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"
09:49
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وعثرت على سيارة يابانية مسروقة متوقفة عند جسر البلدة ويعمل على نقلها الى احد المراكز الامنية
09:42
الرئيس عون يهنئ الأجهزة الأمنية والعسكرية
09:12
على جهودهم ليلة رأس السنة.. وزير الداخلية شكر الأجهزة الأمنية والعسكرية
08:44
بين لبنان وسوريا.. جسر مهدد بالانهيار! (فيديو)
07:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026